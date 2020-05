Virtus, Djordjevic: “Avremmo potuto vincere l’Eurocup? E’ chiacchiera da bar”

Nessun trofeo assegnato in questa stagione di basket, un peccato per la Virtus prima in campionato e ai playoff di Eurocup. Ma sostenere che le V nere avrebbero potuto sollevare una coppa è una chiacchiera da bar. Lo ha affermato il coach della Virtus Aleksandar Djordjevic:

“Parlare di aver potuto vincere l’EuroCup quest’anno è una chiacchiera da bar – si legge sul profilo ufficiale Twitter del club – Noi lavoriamo in questa direzione, cresciamo, stiamo raggiungendo risultati parallelamente alla crescita del club. Dobbiamo ancora migliorare ma abbiamo dimostrato in poco tempo che la Virtus è tornata a essere considerata. Questo era il mio primo obiettivo: non guardare solo l’albero davanti a noi ma pensare a tutta la foresta”.