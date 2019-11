Virtus, Djordjevic a caccia dei record di Messina e Peterson

Djordjevic non si accontenta, la sua Virtus non vuole fermarsi. Il coach serbo è a caccia dei record di leggende bianconere come Dan Peterson ed Ettore Messina. Solo le loro Vu Nere sono riuscite a partire meglio della truppa di Sasha, rispettivamente nel 76-77 e nel 97-98, quando le vittorie si arrestarono rispettivamente a quota 8 e 13.

La partita avrà il pubblico delle grandi occasioni. Il restaurato PalaBigi è già sold-out a due giorni dalla partita, con tutti e 4.530 posti a sedere occupati. Il primo sold-out da quando la capienza è stata aumentata. I precedenti tra le due vedono i bolognesi vincenti 33 volte contro le 15 reggiane, con un conto di 15 a 10 per la Vu nelle sfide giocate a Reggio. L’unico precedente tra i due allenatori ha visto Djordjevic trionfare su Buscaglia. La partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player.

Una notizia anche sul fronte degli ex Virtus. Yanick Moreira ha infatti firmato per il Peristeri in Grecia. Lo ha comunicato il club sul proprio sito ufficiale.