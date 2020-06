Virtus, Delia verso la riconferma

Sembra avviarsi verso la riconferma Marcos Delia. Il centro argentino classe ’92, non è stato protagonista di un primo anno eccezionale in maglia bianconera, ma ha saputo guadagnarsi poco alla volta la fiducia di Djordjevic. Motivo per cui la Vu Nera potrebbe decidere di confermarlo nel roster per la prossima stagione. Con la conferma di Delia e l’ingaggio di Alibegovic, il reparto lunghi bianconero sembra essere già al completo.

Nel frattempo la Vu continua ad attendere la risposta di Awudu Abass. Il suo arrivo potrebbe sbloccare definitivamente il mercato bianconero. In caso di approdo dell’ex Brescia, comincerebbe la ricerca di una guardia americana per prendere il posto del partente Frank Gaines. Al momento l’unico nome sul taccuino è quello di Corey Walden, avversario della Virtus in Eurocup con la maglia del Partizan. L’alternativa in caso di rifiuto di Abass potrebbe essere Michele Vitali, con il seguente ingaggio di un’ala americana.

Fonte: Corriere di Bologna.