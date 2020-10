Come i compagni sottovaluta la partita, ma è tra i primi a destarsi e a cercare di vincere il match. Segna canestri pesanti e dispensa assist in quantità. Peccato in difesa fatichi spesso a contenere il primo passo del rivale di turno.

12 punti, 4 rimbalzi, 9 assist, 3 palle rubate, 1 palla persa.