Virtus, Cordinier: “Contento di essere qui, sono nel posto giusto”

Le parole di Cordinier in conferenza stampa

Giornata di presentazioni oggi in casa Virtus . Isaia Cordinier , nuovo acquisto V, si è presentato oggi in conferenza stampa pronunciando le prime parole da giocatore bianconero:

"Sono felice di essere qui - ha affermato - Sono emozionato e penso di essere nel posto giusto per migliorare. Ho già conosciuto i compagni e sono in una società che vuole vincere e che ha una storia importante. Giocare con Belinelli, Teodosic è Mannio è una ulteriore spinta a essere qui. Il match di Venezia? Essere in panchina con il resto della squadra è stato bello: c’è un grande gruppo e una grande coesione, sia in campo che in panchina. Abbiamo giocato un secondo tempo di assoluto livello e non vedo l’ora di dare il mio aiuto".