Virtus – Continua a mancare una guardia per completare la squadra

Prima di potersi considerare completo, al roster bianconero continua a mancare un esterno straniero. Gli innesti azzurri di Abass, Tessitori ed Alibegovic sono un importante upgrade nel comparto italiani, ma senza guardia da alternare a Teodosic e Markovic la Vu resta un’oper incompiuta.

Il nome caldo resta quello di Jaleen Smith. La Vu si è fatta sentire offrendo un biennale alla guardia di Ludwisburg, ottenendo però al momento solo un rifiuto. Non è ancora da escludere il sogno De Colo, anche se l’ipotesi resta remota. In ogni caso la Virtus non ha fretta per concludere il proprio roster, l’ultimo pezzo del puzzle bianconero sarà una guardia capace di fare la differenza dalla panchina, giocando alle spalle del duo serbo Teodosic e Markovic.

Fonte: SB Daily.