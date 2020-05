Virtus, con l’Eurolega Abass possibile

Non è un segreto che la Virtus punti a conquistare un posto nella prossima Eurolega. Al momento i bianconeri sono in corsa per poter ottenere una Wild Card via Eurocup. Arrivando in fondo alla seconda competizione di Eca infatti i bianconeri otterrebbero la qualificazione automatica alla massima competizione continentale. Questo però non è l’unico modo per ottenere l’accesso alla coppa, la Vu infatti resta una delle favorite anche per una WC ad invito.

La partecipazione o meno all’Eurolega potrebbe diventare la chiave del mercato bianconero. Il tenore degli acquisti bianconeri infatti potrebbe salire di livello a partire dall’italiano che i bianconeri vorrebbero inserire a roster. Secondo SB Daily, la Virtus non avrebbe ancora abbandonato la pista Awudu Abass e l’Eurolega potrebbe convincere il giocatore italiano a firmare con i bolognesi. Resta ugualmente calda anche la pista Pecchia, il cui sbarco a Bologna potrebbe non essere precluso dall’arrivo di Abass. Su Pecchia resta vivo anche l’interesse di Cremona.