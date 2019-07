Virtus colpaccio: Teodosic ha detto sì

Virtus-Teodosic si farà! Secondo quanto riportato da Eurosport e Sport Mediaset, la Vu Nera sarebbe riuscita a strappare il sì del giocatore e potrebbe annunciare l’ufficialità dell’affare nelle prossime ore, contratto triennale a cifre ancora segrete. Un clamoroso dietrofront viste le indiscrezioni dei giorni scorsi, quando Teodosic sembrava pronto a rifiutare definitivamente il corteggiamento bolognese, nella decisione avrebbe svolto un ruolo chiave coach Djordjevic, allenatore del play anche nella nazionale serba.

Teodosic a 32 anni vuole riscattarsi, dopo due anni in NBA assolutamente non esaltanti, l’obiettivo dichiarato è riportare la Virtus tra le grandi del basket europeo, riportarla in quell’Eurolega che da tanti anni non vede il parquet bolognese, magari già nella prossima stagione.