Virtus-Cantù, Djordjevic vuole la decima

Sarà una sfida molto difficile quella che aspetta la Virtus domenica contro Cantù. I bianconeri sono a caccia della decima vittoria su dieci in campionato in una sfida che storicamente porta bene alla Vu. In Serie A le due squadre si sono sfidate per ben 165 volte con 92 trionfi bianconeri a discapito di 72 ko.

Il precedente a Bologna vede la Virtus vincente per il 78% delle volte, con un record di 62-17 a favore. Sulla carta quindi i favori del pronostico sono tutti dalla parte dei bolognesi. Anche il confronto tra i due allenatori Djordjevic e Pancotto, pende a favore per del tecnico serbo, con 2 vittorie su 3 sfide.

Il passato non può però permettere alla squadra presente di rilassarsi. La Virtus viene dal turno di riposo e ha avuto di 10 giorni per ricaricare le batterie e lavorare su alcuni limiti di squadra evidenziati nelle ultime uscite. Ritorna Weems dopo il viaggio negli States per il funerale del padre. La Vu è pronta a suonare la decima sinfonia davanti al pubblico della Virtus Segafredo Arena.