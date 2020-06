Virtus – Caccia alla guardia, Baron non è tra gli obiettivi?

Dopo l’arrivo del tanto a lungo corteggiato, Awudu Abass, la Virtus è ora in caccia di una guardia titolare. L’ingresso di un due di alto livello sarebbe l’ultimo tassello per completare la squadra del 2020-21. Secondo quanto riporta Tuttosport, il nome caldo delle ultime giornate, ovvero Billy Baron, esterno della Stella Rossa, non sarebbe tra gli obiettivi. Si cerca un profilo di medio-alto livello.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, si continuano a valutare le posizioni di Filippo Baldi Rossi, con il capitano della Virtus che ha ancora un anno di contratto e David Cournooh, in scadenza. Entrambi potrebbero lasciare i bianconeri, visto lo scarso minutaggio che troverebbero dopo gli ingaggi degli azzurri Abass, Tessitori e Alibegovic.