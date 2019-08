Virtus: caccia al sostituto di Aradori

Continua in casa Virtus la ricerca al sostituto di Pietro Aradori. I bianconeri vogliono un nuovo italiano per completare il proprio roster ed essere pronti alla prossima stagione. I principali nomi sul taccuino della Vu sono due al momento: Arturs Strautins e Alessandro Gentile.

Per il lettone di formazione italiana l’ostacolo da superare è Trieste. La formazione giuliana ha ancora un contratto in essere con il giocatore e non ha intenzione di privarsene senza la certezza di un sostituto. Per questo motivo i bolognesi hanno cominciato a varare altre opzioni e la suggestione più intrigante è il ritorno di Alessandro Gentile. Al momento la trattativa si trova ancora agli albori, ma una volta rescisso il contratto di Aradori, le parti potrebbero accelerare nel trovare un accordo. La Virtus stringe per completare la propria squadra il prima possibile.

Fonte: Pianetabasket.com