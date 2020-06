Virtus – Caccia ad una guardia, Billy Baron sul taccuino bianconero

Dopo l’annuncio di Awudu Abass, la Virtus è adesso in cerca di una guardia tiratrice per chiudere il proprio roster per la prossima stagione. Il profilo ricercato dai bianconeri sembra quello di un cecchino dall’arco dei 6.75, che prenderà il posto di Frank Gaines. Al momento il profilo più vicino ai bianconeri sembra essere quello di Billy Baron.

La guardia americana, lo scorso anno protagonista della stagione di Eurolega con la maglia della Stella Rossa Belgrado, potrebbe essere il nuovo obiettivo della Vu. In caso di mancata qualificazione alla prossima stagione di Eurolega, prendendo il posto del Panathinaikos, il mercato in entrata bianconero potrebbe dichiararsi chiuso con l’innesto proprio di Baron. Gli ultimi movimenti di mercato infatti potrebbero essere la cessione o la riconferma di Baldi Rossi e Cournooh.

Fonte: SB Daily.