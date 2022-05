Virtus-Bursaspor, le pagelle della finale di Eurocup

Nella serata più importante fa un passo in avanti e riporta la Virtus nel basket europeo, quello che conta. Tanti punti messi a segno in momenti cruciali della partita. Meno bene in regia, dove è impreciso e un po’ confusionario, ma compensa con una difesa aggressiva e competente. Nella serata più importante è indiscutibilmente il campione, la stella, il mago e l’MVP della Virtus e della finale.