Virtus, Brescia vuole convincere Abass a restare

La Leonessa Brescia farà di tutto per convincere Awudu Abass a restare.

Secondo Bresciaoggi, nuovi ingressi in società porteranno nuovi investimenti, si parla di un nuovo main sponsor, e quindi ad una offerta per convincere Abass a restare. Nelle prossime ore dovrebbe esserci un colloqui tra coach Esposito e il giocatore, proprio per intavolare un discorso fatto anche di prospettive. Su Abass ci sono diverse squadre spagnole di Eurocup, nessuna però ha fatto una offerta, oltre ovviamente alla Virtus che invece si è già mossa da tempo.