Un buon match dove non riesce a servire i compagni come suo solito, ma dove si fa notare al tiro a canestro. In difesa parte male, ma si riscatta bene nel secondo tempo. Brutto errore il fallo antisportivo a inizio ultimo quarto sul contropiede di Chery.

10 punti, 5 rimbalzi, 4 assist, 1 palla persa.