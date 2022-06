Virtus Bologna, il pagellone di fine anno

Con un anno di ritardo riesce a riportare la Virtus nell’Europa dei grandi. Non ha avuto un rendimento costante come lo scorso anno, ma quando il pallone pesava, quando bisognava fare la differenza era sempre lui il primo a prendere il palcoscenico. A Valencia e in finale contro il Bursaspor ha dato spettacolo, diventando meritatamente MVP della finale di Eurocup. Gli anni passano per tutti, anche per un mago come lui e forse si è intravista un po’ di fatica legata all’età, specialmente nella finale scudetto. La prossima stagione sarà massacrante: 64 partite solo di stagione regolare tra LBA ed Eurolega. Gestire le sue energie, come fatto bene da Scariolo questa stagione, sarà ancor più fondamentale.