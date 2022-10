Virtus-Bayern Monaco, le pagelle

Canestri, passaggi spettacolari e palle perse da mani nei capelli. Tutto il suo genio e la sua sregolatezza in 14 minuti, dove dà alla Virtus una marcia in più in avanti. Con lui sul parquet la squadra ha un altro passo in attacco e apre spazi enormi per i compagni. La condizione è ampiamente rivedibile, questo può far ben sperare per il proseguo della stagione europea bolognese.