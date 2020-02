Virtus, Baraldi: “Se vincessimo la Coppa Italia saremmo favoriti per lo Scudetto”

Per la Virtus prima in classifica inizia un periodo importante, domani il Partizan, poi l’Intercontinentale e la Coppa Italia. Luca Baraldi ha fatto il punto della situazione dalle colonne del Carlino: “Ci giochiamo due dei quattro obiettivi, c’è in ballo il 50% della stagione – ha affermato – In Intercontinentale Tenerife sarà dura da battere mentre in Coppa siamo dalla parte di Venezia ed eventualmente avremo Milano in finale. Se dovessimo vincere la Coppa Italia penso che diventeremmo i primi indiziati per lo Scudetto”.

