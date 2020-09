Virtus, Baraldi: “Ci impegneremo per permettere ai tifosi di seguirci”

Tiene ancora banco nel basket la faccenda porte aperte. In uno sport dove le maggiori entrate sono dal botteghino, la sopravvivenza del sistema dipende anche dalla possibilità dei club di aprire le porte ai tifosi, soprattutto in vista del campionato. Di questo ha parlato Luca Baraldi, Ad di Virtus:

“Promettiamo ai tifosi di impegnarci al massimo per permettere loro di venire a palazzo – si legge su Bolognabasket – Li ringrazio per come ci sono stati vicino e si sono dimostrati virtussini fino in fondo, questo ci ha dato la possibilità di continuare nei nostri investimenti. Alla base del roster dell’anno scorso abbiamo aggiunto Tessitori, Alibegovic e Abass che rappresenteranno in prospettiva anche il roster di Eurolega”.