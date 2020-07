Virtus – Baldi Rossi, tris di squadre sul capitano bianconero

Continua in casa Virtus a tenere banco la questione Baldi Rossi. Nelle recenti dichiarazioni dell’ad Baraldi, il capitano bianconero fa ancora parte del progetto Vu Nera. Il contratto in scadenza nel 2021 tra squadra e giocatore non sembra essere in discussione da parte della società. Gli arrivi di Albegovic e Tessitori priveranno però il numero 8 di tanto spazio nelle rotazioni di Djordjevic.

Una situazione che ha spinto Baldi Rossi a guardarsi attorno e a cercare casa altrove. Tra le squadre più forti al momento sul giocatore c’è sicuramente Pesaro. Dopo aver annunciato Carlos Delfino infatti, i marchigiani puntano ad inserire il capitano virtussino nel roster di Jasmin Repesa. La VL non è però l’unica squadra ad aver bussato alla porta di Baldi Rossi. Anche Brindisi e nelle ultime ore Reggio Emilia sarebbero interessate al giocatore. Il suo profilo infatti è quello di un giocatore all’apice della propria carriera con tanta esperienza in Serie A.