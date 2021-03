In attacco il suo apporto è minimo. Niente canestri dal campo e in generale poca produzione in attacco. Ma i risultati non entusiasmanti in avanti, vengono ampiamente compensati dal lavoro in difesa. Grintoso su ogni pallone, non lascia respiro ai portatori di palla catalani. Colleziona diverse palle rubate.

1 punto, 3 rimbalzi, 1 assist, 3 palle rubate.