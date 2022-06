Virtus – Arriva Mickey, Shengelia rimane: ecco il futuro

Archiviata la finale Scudetto persa contro l'Olimpia Milano, è tempo di costruire il roster da Eurolega. Si parte dalle conferme, sembrano sicure Hackett e Pajola in regia, Belinelli e Teodosic accanto, Weems e Abass in ala, mentre sotto canestro dovrebbero restare Shengelia, nonostante offerte Nba, e Mam Jaiteh. In dubbio ancora Sampson mentre Tessitori andrà a Venezia. In entrata appare certo l'innesto di Jordan Mickey da San Pietroburgo.