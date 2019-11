Virtus Arena, l’ingegner Giuliani: “Ottimizzeremo posti e file”

Grande cornice di pubblico domenica scorsa per il debutto della Virtus Arena in Fiera, ma anche diverse lamentele su alcuni aspetti che non hanno soddisfatto le richieste dei tifosi. La visuale è chiaramente diversa dal Paladozza e in vista del prossimo match, quello contro Cantù, i professionisti sono al lavoro per migliorare le cose.

Lo ha affermato l’ingegner Giovanni Giuliani, Ad di Bf Servizi, società che ha coordinato il progetto: “Ci sono dei parametri di visibilità previsti dalle norme che sono stati rispettati – si legge sul Corriere di Bologna – In alcuni punti la visuale supera i parametri minimi, in altri è meno efficiente. Stiamo lavorando per modificare alcune cose, perché si possono rispettare tutte le norme ma se il tifoso non è contento non va bene. Ottimizzeremo posti e file e varieremo le angolature, magari perderemo qualche posto ma la cosa importante è la soddisfazione degli abbonati”.