Virtus, anche in EuroCup la più temuta dagli avversari

La settimana appena conclusa ha dimostrato come questa Virtus sia una squadra solida e tra le migliori del campionato di Serie A. Le due vittorie autoritarie nel Derby di Natale e ieri contro Milano, ha ribadito le ambizioni bianconere aumentando la pressione sulle rivali. La squadra di Djordjevic è una seria candidata sia allo Scudetto che alla Coppa Italia, il primo posto in classifica non è figlio del caso.

La forza dei bianconeri valica però anche i confini nazionali. Nel sondaggio di metà stagione di EuroCup infatti la Virtus è stata identificata come la squadra da battere. I GM delle 24 squadre della competizione hanno infatti dichiarato che la truppa di Djordjevic è la principale candidata a centrare la finale. La squadra più forte, guidata dal giocatore più forte: Milos Teodosic, incoronato MVP fin qui della competizione. Due riconoscimenti non da poco che disegnano però un bersaglio gigante sulla Vu, che avrà gli occhi di tutti puntati addosso. Il difficile arriva adesso.