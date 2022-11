Virtus-Anadolu Efes, le pagelle

Il suo avvio non è dei migliori. Il tiro da tre è impreciso, per questo nell’ultimo quarto decide di mettersi al comando della cabina di regia. Sforna un paio di assist deliziosi per Ojeleye, lanciando così la rimonta bianconera. L’espulsione, figlia di un fischio molto severo e forse altro, arriva nel momento in cui sta giocando il suo miglior basket.