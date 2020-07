Virtus – Adams per il ruolo di guardia, Baldi Rossi a Reggio Emilia

Dopo aver conosciuto i propri avversari nel girone di Eurocup, la Virtus ha stabilito il 28 luglio come primo giorno di ritrovo all’Arcoveggio. La nuova stagione si avvicina e con essa il ritorno all’attività della Vu Nera. Al momento per completare il roster, i bianconeri stanno ancora cercando un giocatore nel ruolo di guardia. Josh Adams, lo scorso anno all’Unicaja Malaga, è al momento il profilo più vicino all’arrivo in bianconero. Le parti non sono lontane ma resta da battere la concorrenza delle squadre di Eurolega.

In uscita invece si avvicina l’addio del capitano Filippo Baldi Rossi. Il lungo italiano si è accordato con Reggio Emilia e adesso attende di risolvere il suo contratto in essere con la Vu per poter raggiungere Antimo Martino alla Reggiana. Nei prossimi giorni inoltre dovrebbero tornare in Italia i reduci della passata stagione Hunter, Gamble e Weems. Come scrive il Corriere di Bologna, le attuali regole impongono a chi arriva dagli USA il periodo di quarantena di due settimane, quindi sarà necessario anticipare lo sbarco nel nostro paese da parte di chi, a fine luglio, dovrà già essere abile e arruolato.