Virtus-Abass: settimana prossima la firma?

Si avvicina in modo sensibile Awudu Abass alla Virtus?

Lo sottolinea il Resto del Carlino dopo il saluto di Brescia al giocatore, di fatto Abass non ha accettato la nuova proposta lombarda, e con la Virtus che ha già tempo formulato la sua proposta. L’offerta bianconera potrebbe essere più convincente e si attendono le firme di Abass a inizio settimana prossima. L’ala è perfetta per il gioco di Djordjevic, buon tiro dalla distanza, fisico, stazza, una ottima alternativa a Kyle Weems. Ora per il roster mancherebbe solo una guardia tiratrice al posto di Frank Gaines che non dovrebbe essere confermato.