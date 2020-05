Virtus, Abass resta sempre la prima scelta

Nonostante tutte le voci emerse in settimana, la Virtus non avrebbe abbandonato la pista che porta ad Awudu Abass. Il giocatore è in scadenza con Brescia e dopo la sua migliore stagione in Serie A, punta a fare il definitivo salto di qualità. Al momento i bianconeri stanno continuando il pressing sull’italiano, senza però forzare i tempi. La Vu avrebbe infatti messo in stand-by tutte le altre trattative, tra cui anche quella per Pecchia, per portare a compimento questa.

Secondo quanto scrivono Stadio e Corriere di Bologna, al momento sul tavolo di Abass ci sarebbe solo l’offerta di prolungamento di Brescia. Oltre alla concorrenza della Virtus però si registrano interessi anche dall’estero, in particolare da Spagna e Russia. L’idea è che il giocatore possa sciogliere le riserve non appena si diraderanno le prime nubi sulla ripresa del basket.