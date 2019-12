Virtus, Abass nel mirino

Non si sono mai spente le sirene di mercato in casa Virtus. Secondo quanto scrive oggi il Resto del Carlino, l’obiettivo principale dei bianconeri sarebbe Awudu Abass. L’ala italiana di Brescia sarebbe il miglior innesto per la Virtus, allungando di fatto la rotazioni degli italiani con un giocatore di altissimo livello.

Secondo il quotidiano, l’ostacolo principale all’operazione è Vincenzo Esposito, allenatore dei lombardi. Il coach della Leonessa ha un peso specifico molto importante nel club e non vuole privarsi di uno dei suoi giocatori migliori a metà stagione. Il giocatore al momento sta viaggiando a 12,5 punti di media tra campionato ed Eurocup e sembra sempre più pronto a fare il definitivo salto di qualità a 26 anni.