Virtus, a Pesaro torna Weems

È già pronto per il rientro Kyle Weems. Tenuto a riposo in maniera cautelare nella partita europea contro il Maccabi Rishion, sarà schierabile domenica, nella partita di campionato contro Pesaro. L’americano aveva accusato un affaticamento muscolare, problema già rientrato. Nel frattempo la Virtus dovrà ricorrere alla panchina per non andare in emergenza. Convicenti le prestazioni di tutti gli italiani schierati, in attesa del rinforzo all’ala che la Virtus sta preparando.

La Vu nera sta di fatti preparando un ultimo acquisto per chiudere, almeno momentaneamente il proprio mercato. L’obiettivo, secondo Stadio, sarebbe Andrea Pecchia, guardia/ala italiana, di 197 cm, attualmente a Cantù. Il giocatore prenderebbe il posto di Deri tra i 6 italiani e darebbe ricambio nei ruoli di 2 e 3, alternandosi a Cournooh, Gaines e Weems.