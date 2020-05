Virtus, 8 conferme, Abass se si giocherà l’Eurolega

Non alzerà trofei la Virtus nel 2020, ma la sua scalata ai vertici italiani ed europei non si fermerà con il coronavirus.

La società vuole dare seguito agli investimenti fatti nella scorsa stagione e ragiona anche per un posto in Eurolega se qualcuna rinuncerà all’iscrizione o se ci fosse un ampliamento a 20 squadre. Se sarà Eurolega la Virtus affonderà il colpo su Awudu Abass che per il momento non abbassa le proprie richieste economiche. Non solo, è probabile che la dirigenza e l’allenatore vadano a caccia di una guardia tiratrice che possa sostituire un Frank Gaines troppo discontinuo. Per quanto riguarda l’attuale roster, sono otto i confermati e con contratto: Teodosic, Markovic, Pajola, Weems, Ricci, Baldi Rossi, Hunter e Gamble.