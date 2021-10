Virtus – Vicino un accordo con Heineken

Nuova partnership per la Virtus

E' in chiusura un accordo di partnership triennale con la birra Heineken , come affermato dall'amministratore delegato Luca Baraldi a 'Virtussini siamo noi' su Radio108. Si parla di distribuzione di birra Heineken in appositi spazi a margine delle partite della V.

"Stiamo per chiudere un contratto molto importante con Heineken - le parole di Baraldi - Stiamo parlando con Fiera per allestire dei punti di distribuzione bar interni, sia in zona Piazza Costituzione, per dare ai tifosi la possibilità di entrare in clima partita".