Villalta: “E’ una Virtus da Eurolega. Scudetto? Occhio a Milano…”

"L'Eurolega il coronamento che si merita una città come questa, che vive per il basket - le sue parole a Repubbica - La Virtus ha il blasone della squadra europea e non dimentichiamo che è tra le fondatrici dell’Eurolega. La collocazione perfetta quindi per le Vu nere e per la città di Bologna, e poi e arrivata soprattutto con una promozione conquistata sul campo senza scorciatoie tipo wild card".