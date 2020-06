Unipol Arena, a breve i lavori per ospitare la Fortitudo

E’ tutto pronto sulla sponda Fortitudo per mettere mano all’Unipol Arena e farla diventare la casa dell’Aquila per la prossima stagione.

Come riporta Repubblica, a breve dovrebbero iniziare i lavori per il ritorno del basket a Casalecchio con una nuova curva da 1.800 spettatori, nuove tribune e una capienza totale di 10000 persone per consentire, in attesa delle norme sanitarie, di ospitare tutti gli abbonati biancoblù. Cambi ovviamente anche sul parquet che sarà dei colori Fortitudo. L’Unipol Arena, dunque, verrà privata di ogni riferimento alla Virtus e sarà nuova nido dell’Aquila.