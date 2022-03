UFFICIALE – Tornik’e Shengelia è un nuovo giocatore della Virtus

Tornik'e Shengelia è un nuovo giocatore della Virtus

Ala grande o centro di 206 cm, Shengelia nasce a Tsibilisi in Georgia nel 1991. Cresciuto nelle giovanili del Valencia con cui ha esordito tra i professionisti e vinto un Eurocup, ha esperienza anche in America con Philadelphia 76 e Brooklyn Nets, terminando nel 2014 con i Chicago Bulls, e fa ritorno in Spagna dove milita nel Basketonia. Dal 2021 al Cska Mosca, approda adesso a Bologna per le note vicende che hanno coinvolto i club russi.