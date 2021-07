UFFICIALE – Teodosic in Virtus fino al 2023

La Virtus e Teodosic proseguono assieme

La Virtus ha comunicato l'accordo con Milos Teodosic fino al 2023. Niente escape e boyout che scadeva il 10 luglio per il trasferimento in un'altra società, il campion serbo resta bianconero dopo lo Scudetto. Il comunicato.

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con Milos Teodosic per il prolungamento del contratto fino al termine della stagione sportiva 2022/23.

Il commento di Milos Teodosic, fresco di rinnovo contrattuale: “A luglio del 2019 ho dichiarato che ero venuto qui per vincere e siamo Campioni d’Italia. A luglio 2021 dico che rimango per vincere ancora. Ringrazio il Signor Zanetti, so quello che si aspetta da noi.”