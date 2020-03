UFFICIALE: sospese Eurolega ed Eurocup, niente Virtus-Monaco

Tutte le competizioni cestistiche internazionali sono sospese. Dopo a Fiba, anche Eurolega ha comunicato ufficialmente la sospensione di tutte le competizioni. Di conseguenza, la Virtus non giocherà contro Monaco i quarti di finale di Eurocup.

‘Euroleague Basketball ha seguito da vicino gli ultimi sviluppi riguardanti l’epidemia COVID-19, in particolare la considerazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che l’epidemia è una pandemia, i maggiori rischi per tutti i partecipanti alle partite, le crescenti restrizioni dei movimenti in Europa , la grande quantità di interruzioni del viaggio che causano l’impossibilità di raggiungere determinate destinazioni e le diverse raccomandazioni delle autorità sanitarie che possono essere utili per prevenire la diffusione del virus.

Come conseguenza di quanto sopra, è diventato impossibile mantenere la regolarità delle competizioni e, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei partecipanti e dei tifosi, Euroleague Basketball in accordo con i suoi club ha preso la decisione di sospendere temporaneamente tutto le di Turkish Airlines EuroLeague, 7DAYS EuroCup ed Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament fino a nuovo avviso.

Euroleague Basketball seguirà da vicino eventuali ulteriori sviluppi per verificare se consentano il ripristino della sospensione’.