UFFICIALE – Sospesa la 24′ giornata di Serie A di basket

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Lega Basket Serie A comunica la sospensione delle proprie attività in base alle disposizioni del nuovo decreto governativo. Rinviate a data da destinarsi tutte le partite in programma per oggi. Ancora a riposo quindi Virtus e Fortitudo che avrebbero affrontato rispettivamente Reggio Emilia a Bologna e Brescia in Lombardia.

Il comunicato della Lega Basket: “In seguito al nuovo decreto diramato dal Governo contenente misure urgenti di contenimento del contagio e conseguente Provvedimento di chiusura in Lombardia e in 14 province, la Lega Basket, in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro e sentite anche le società interessate, ha deciso di sospendere tutte le gare della settima giornata di ritorno in programma domenica 8 marzo”.