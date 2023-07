UFFICIALE – Polonara alla Virtus

Achille nasce ad Ancora il 23 novembre 1991. Ala di 203cm, Polonara inizia a giocare nel settore giovanile della Stamura Basket Ancona prima di trasferirsi ancora giovanissimo a Teramo, squadra con cui fa il suo esordio in Serie A nella stagione 2009/2010. Resta in Abruzzo per 4 stagioni e dopo essere stato nominato Miglior under 22 del campionato si trasferisce a Varese dove per il secondo anno consecutivo conquista il premio di Miglior under 22. Nel 2014 il trasferimento a Reggio Emilia, dove vince la Supercoppa Italiana e raggiunge per due volte la Finale scudetto. Per due stagioni a Sassari, dove vince l’Eurochallenge ed è uno degli assoluti protagonisti della cavalcata della squadra sarda fino alla Finale scudetto.