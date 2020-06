UFFICIALE – Panathinaikos resta in Eurolega, Virtus in Eurocup

Con una nota sul proprio sito ufficiale, Eurolega ha riportato le decisioni del board direttivo della propria organizzazione. Secondo quanto scritto, è stata rifiutata la richiesta di trasferimento della propria licenza da parte del Panathinaikos. I biancoverdi non avrebbero infatti dato garanzie sull’adempimento di tutte le procedure necessarie al trasferimento del titolo sportivo.

Si azzerano definitivamente quindi le possibilità da parte della Virtus di approdare in Eurolega. I bianconeri l’anno prossimo affronteranno nuovamente Eurocup con la speranza di poter approdare in EL nella stagione 2021-22. Eurocup che ha deciso di ripescare Trento, in sostituzione di Fraport Skyliners Frankfurt club che si è ritirato dalla competizione.