Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Fortitudo Bologna annuncia l’ingaggio di Todd Withers. L’ala grande ex Grand Rapids Drive sarà un nuovo giocatore della Effe per la prossima stagione.

L’anno scorso per lui nella lega di sviluppo della NBA, un bottino personale 10,7 punti segnati e 5 rimbalzi. Per il ragazzo di 203cm classe 1996 si tratta della prima esperienza in carriera in Europa. Il giocatore ha scelto la casacca numero 23.