UFFICIALE – La Fortitudo esonera Sacchetti

La Fortitudo, con una nota sul proprio sito ufficiale, dichiara di aver esonerato coach Meo Sacchetti. Questo il comunicato ufficiale:

“Fortitudo Pallacanestro comunica di avere sollevato Meo Sacchetti dall’incarico di allenatore della prima squadra della Fortitudo Lavoropiù. A coach Sacchetti vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto, sin dal primo giorno, con impegno, serietà e correttezza professionale, oltre ad un sincero e sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. La squadra sarà temporaneamente affidata a Stefano Comuzzo”.