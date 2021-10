UFFICIALE – La Fortitudo annuncia l’ingaggio di Jabril Durham

Emesso un comunicato ufficiale dalla Fortitudo per annunciare l'acquisto del nuovo cestista.

Si apre così il comunicato ufficiale rilasciato dalla Fortitudo sul proprio sito ufficiale per annunciare l'acquisizione del cestista statunitense classe '94. Di ruolo playmakers, ha maturato una discreta esperienza internazionale, arrivando in europa, dall'Arkansas alla Svezia, per poi girare Ungheria e Grecia; nel 2018 ha contribuito alla vittoria del campionato del VEF Riga, nel 2019 è in Russia ingaggiato dal Vostok 65, un anno dopo si distingue in Belgio con la casacca del Belfius Mons - Hainaut, per poi passare all' Amburgo Towers dove ha militato fino a pochi giorni fa prima del trasferimento a Bologna. Abile attaccante, importante in entrambe le fasi, per lui la prima esperienza nel nostro campionato.