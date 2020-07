UFFICIALE – Josh Adams è un nuovo giocatore della Virtus

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Virtus Segafredo Bologna annuncia l’ingaggio di Josh Adams. Il giocatore classe ’93 formatosi nell’Università di Wyoming vestirà la casacca numero 14 della squadra bolognese.

“Sono molto entusiasta di entrare a far parte della famiglia di Virtus Segafredo Bologna. – ha commentato il neoacquisto bianconero – Ho seguito con interesse la stagione della Virtus, amo i tifosi e il modo in cui la squadra gioca. Come ha detto qualche mio nuovo compagno di squadra, abbiamo delle questioni in sospeso dalla passata stagione. Non vedo l’ora di scendere in campo e di vincere con questa maglia”.

Anche Paolo Ronci, dg delle Vu Nere ha detto la sua sul nuovo acquisto virtussino: “Adams completa i nostri esterni con caratteristiche tecniche ed atletiche che volevamo aggiungere al roster. Conosce l’Europa, le Coppe e qualcuno dei nostri giocatori, ulteriori elementi che noi teniamo in grande considerazione. A nome di Virtus Segafredo Bologna do il benvenuto a Josh”.