UFFICIALE – Ismael Bako ha firmato con la Virtus

La Virtus Segafredo Bologna , tramite i propri canali social, ha ufficializzato l’arrivo in bianconero dell’ormai ex centro di Manresa (seguito con insistenza dal Bayer Monaco e Zalgiris) Ismael Bako .

Bako nasce a Leuven il 10 ottobre 1995. Centro di 210cm, inizia la sua carriera al Leuven Bears in Belgio nel 2012 e rimane nella sua città natale fino al 2017. Nella stagione 2017/18 firma con Anversa dove vince la Coppa del Belgio e viene nominato MVP della competizione. Sempre con Anversa disputa anche la Final Four di Basketball Champions League del 2019 e viene inserito nel miglior quintetto del torneo.

In seguito, il passaggio all’ASVEL, in Francia, dove vince Campionato francese e Coppa di Francia. Nella stagione appena conclusa ha giocato con la maglia di Manresa, chiudendo con 10 punti e 6 rimbalzi in Liga ACB e 8.7 punti e 6 rimbalzi nella Basketball Champions League, competeizione nella quale raggiunge per la seconda volta la Final Four del Torneo. Bako ha chiuso la stagione con la squadra spagnola con una prestazione da 16 punti e 11 rimbalzi, in Gara-2 di playoff, contro il Real Madrid campione di Spagna.