UFFICIALE – Henry Sims agli ET Elephants

Con una nota sul proprio sito ufficiale, gli ET Elephants, squadra della Lega Coreana di basket, annunciano l’approdo di Henry Sims. Il giocatore lascia quindi Bologna, sponda Fortitudo, dopo solo una stagione. Il giocatore è stato presentato insieme all’altro innesto straniero della squadra ovvero Eric Thompson.

La Fortitudo perde quindi uno dei punti cardine del proprio progetto. Per sostituirlo il nome caldo resta quello di Ethan Happ. Il centro americano è free agent dopo che è scaduto il suo contratto con l’Olympiakos. Per lui lo scorso anno in maglia Cremona 18 punti e 8,9 rimbalzi a partita agli ordini dell’attuale coach della Effe Meo Sacchetti.