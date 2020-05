UFFICIALE – Eurolega ed Eurocup non riprenderanno

E’ ufficiale la chiusura di Eurolega ed Eurocup. La Virtus, dunque, prima in campionato e ai playoff di Eurocup, non potrà giocarsi nessun trofeo in questa stagione. Il presidente Bertomeu ha annunciato la chiusura definitiva della stagione 2019/2020 a causa del Covid-19 e ufficializzato l’avvio al primo ottobre di quella 2020/2021.

Eurolega ed Eurocup dunque ripartiranno in autunno e lo faranno con la stessa composizione di quest’anno, per cui non ci sarà possibilità per la Virtus di salire in Eurolega già dalla prossima stagione.