UFFICIALE – Ethan Happ è un nuovo giocatore della Fortitudo

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Fortitudo annuncia di aver ingaggiato Ethan Happ. Il centro classe ’96 ritrova quindi coach Sacchetti che lo ha allenato lo scorso anno a Cremona.

Un innesto di indiscusso valore per i biancoblu che aggiungono al proprio roster un altro giocatore dallo spaventoso potenziale offensivo. Per lui lo scorso anno in maglia Cremona 18 punti e 9 rimbalzi di media a partita, statistiche che lo iscrivono come secondo miglior marcatore e secondo miglior rimbalzista del campionato. Un aggiunta che adesso dà alla Fortitudo la possibilità di schierare i migliori tre marcatori dello scorso campionato (gli altri due Banks e Aradori).