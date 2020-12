UFFICIALE – Dalmonte è il nuovo allenatore della Fortitudo

La Fortitudo Pallacanestro comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Luca Dalmonte.

Si tratta di un ritorno perché dal 1993 al 1998 ha ricoperto il ruolo di vice allenatore e il 24 novembre 1996 ha esordito da head coach in serie A nel derby vinto contro la Virtus. Luca Dalmonte è nato a Imola il 3 ottobre 1963, ha iniziato la sua carriera a Rimini in qualità di assistente, prima di diventare allenatore in B1 di Imola. Dopo due campionati a Brescia, nel ruolo di assistente, ha assunto l’incarico di responsabile del settore giovanile della Libertas Forlì, prima del già citato quinquennio in Fortitudo. Nel 1998/99, ha guidato la Mens Sana Siena, prima del passaggio ad Avellino, dove è rimasto fino al 2002, centrando la promozione in serie A alla prima stagione, al termine della quale è stato eletto allenatore dell’anno. Tra il 2002 e il 2012, Dalmonte è stato capo allenatore di Reggio Emilia, Roseto, Ferrara (dove si è aggiudicato nuovamente, nel 2006, il titolo di allenatore dell’anno), Teramo, Cantù e Pesaro. Proprio alla guida dei marchigiani, nella stagione 2009/10, ha raggiunto la Final Four di Eurochallenge mentre, nell’annata 2011/12, ha disputato la semifinale Playoff di campionato e la semifinale di Coppa Italia. Nel 2012/13 ha ricoperto il ruolo di vice allenatore al Fenerbahce, successivamente è diventato capo allenatore della Virtus Roma, dove è rimasto fino al 2015 ottenendo, alla prima stagione, la qualificazione alla semifinale Playoff.

Dal 2016 al 2019, Luca è stato capoallenatore della Scaligera Verona, dal 2010 al 2016 ha ricoperto il ruolo di vice allenatore della Nazionale italiana, prendendo parte a due edizioni dei campionati Europei. Luca Dalmonte dirigerà mercoledì il primo allenamento e debutterà sulla panchina della Fortitudo Lavoropiù sabato 12 dicembre, a Pesaro.