UFFICIALE – Zanetti annuncia Abass alla Virtus

Oltre ad illustrare i progetti futuri del club, Massimo Zanetti e Luca Baraldi hanno annunciato il nuovo acquisto della Virtus Awudu Abass.

Il giocatore ha subito rilasciato le prime parole da giocatore bianconero: “Sono davvero felice ed emozionato di essere qui, questa società sta crescendo sempre di più e quando mi hanno contattato ero molto carico e non ci ho pensato due volte – ha affermato – Con un allenatore come Djordjevic non potevo rifiutare e sono molto contento di questa chiamata. Una rivincita su Milano? No, non sono qui per polemizzare o ricordare il passato. Guardo al futuro, ai miei miglioramenti cercando di diventare più forte per la squadra e aiutarla a raggiungere obiettivi importanti. Eurolega? Sono qui anche per questo”.

Ancora Abass: “Perché solo ora l’ufficialità? Abbiamo fatto le cose con calma, non ci sono stati dubbi tra di noi. Non è stata una questione economica, per me era una scelta di vita venire a Bologna oltre che tecnica. Ho reputato che questa sia per me una evoluzione per la mia crescita ed è questo che ha inciso”.